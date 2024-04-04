У Харкові пролунали вибухи: росіяни б'ють по місту

Обстріли Харкова

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом регулярно обстрілюють Харків. Цілями постійно стають об'єкти цивільної інфраструктури, через що гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Зокрема, сьогодні, 4 квітня, вночі окупанти вдарили "Шахедами" по багатоповерхівках та приватних будинках у Харкові. Внаслідок атаки загинули чотири людини, 12 людей отримали поранення. Серед жертв - троє рятувальників.

Як зазначав нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни посилили обстріли не лише Харкова, а й області. Також, за його словами, для атак на обласний центр ворог уперше почав використовувати керовані авіабомби.

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