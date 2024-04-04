UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові пролунали вибухи: росіяни б'ють по місту

Ілюстративне фото: мешканці Харкова почули вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мешканці Харкова сьогодні, 4 квітня, увечері почули вибухи. Росіяни обстрілюють місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram та мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram.

За словами мера, у Харкові пролунало кілька вибухів. Він закликав місцевих мешканців перебувати у безпечних місцях.

Тим часом Синєгубов зазначив, що окупанти завдають ударів.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом регулярно обстрілюють Харків. Цілями постійно стають об'єкти цивільної інфраструктури, через що гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Зокрема, сьогодні, 4 квітня, вночі окупанти вдарили "Шахедами" по багатоповерхівках та приватних будинках у Харкові. Внаслідок атаки загинули чотири людини, 12 людей отримали поранення. Серед жертв - троє рятувальників.

Як зазначав нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни посилили обстріли не лише Харкова, а й області. Також, за його словами, для атак на обласний центр ворог уперше почав використовувати керовані авіабомби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривогаРакетний ударВибухи