В Харькове прозвучали взрывы после пуска российской ракеты

Синегубов написал, что в городе были взрывы, а также призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

В свою очередь Терехов предупредил, что могут быть повторные пуски ракет.

До взрывов Воздушные силы писали о пуске только одной ракеты в сторону Харькова.