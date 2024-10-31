В Харькове возросло количество жертв из-за удара РФ по многоэтажке
В Харькове уже трое погибших из-за атаки на многоэтажку 30 октября. Это мужчина и два подростка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, Офис генпрокурора.
Так, на первом этаже под завалами обнаружено тело погибшего мужчины около 25-30 лет.
"Заявлений от родственников или знакомых по нему не было. Устанавливается его личность", - рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Также продолжается деблокирование 15-летнего мальчика под завалами.
"Определили место, где под завалами находится тело еще одного погибшего от бомб россиян ребенка. Идут работы по его деблокированию", - отметил мэр Харькова Игорь Терехов.
Трое погибших
Число погибших в результате обстрела многоэтажки в Харькове 30 октября возросло до трех человек.
"Спасатели деблокировали из-под завалов дома тела 15-летнего парня и мужчины. Еще 35 человек пострадали в результате атаки", - отметили в Офисе генпрокурора после 14:00.
Есть угроза обвала
На месте прилета продолжаются работы по разбору завалов.
"Работает специальная техника, созданная именно для таких задач. В частности, на третьем этаже установлены распорки, позволяющие стабилизировать конструктив и уменьшить вероятность обвала", - рассказал Терехов.
После того, как все завалы будут разобраны, специалисты начнут работу по снятию всех аварийных конструкций и обрушившихся элементов.
"И уже только потом дом будет обследован на предмет, можно ли отремонтировать пострадавший подъезд или нет. В остальных подъездах уже есть тепло и вода. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Коммунальщики закрывают контуры", - добавил городской голова.
Атака РФ на Харьков
Российские войска 30 октября снова обстреляли Харьков. Под удар ФАБа попала многоэтажка, разрушен целый подъезд. Удар был такой силы, что не исключалась вероятность обрушения.
Первоначально сообщалось о семи пострадавших. Позже количество пострадавших возросло до 30 людей, также погиб ребенок.
Спасательная операция продолжается. Работники ГСЧС ищут людей под завалами. Сложность заключается в том, что часть разрушенных квартир сдавались в аренду, поэтому точное число людей, которые могут находиться под завалами, неизвестно.
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