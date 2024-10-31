В Харькове возросло количество жертв из-за удара РФ по многоэтажке

В Харькове уже трое погибших из-за атаки на многоэтажку 30 октября. Это мужчина и два подростка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, Офис генпрокурора.

Так, на первом этаже под завалами обнаружено тело погибшего мужчины около 25-30 лет.

"Заявлений от родственников или знакомых по нему не было. Устанавливается его личность", - рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Также продолжается деблокирование 15-летнего мальчика под завалами.

"Определили место, где под завалами находится тело еще одного погибшего от бомб россиян ребенка. Идут работы по его деблокированию", - отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Трое погибших

Число погибших в результате обстрела многоэтажки в Харькове 30 октября возросло до трех человек.

"Спасатели деблокировали из-под завалов дома тела 15-летнего парня и мужчины. Еще 35 человек пострадали в результате атаки", - отметили в Офисе генпрокурора после 14:00.

Есть угроза обвала

На месте прилета продолжаются работы по разбору завалов.

"Работает специальная техника, созданная именно для таких задач. В частности, на третьем этаже установлены распорки, позволяющие стабилизировать конструктив и уменьшить вероятность обвала", - рассказал Терехов.

После того, как все завалы будут разобраны, специалисты начнут работу по снятию всех аварийных конструкций и обрушившихся элементов.

"И уже только потом дом будет обследован на предмет, можно ли отремонтировать пострадавший подъезд или нет. В остальных подъездах уже есть тепло и вода. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Коммунальщики закрывают контуры", - добавил городской голова.