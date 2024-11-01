У Харкові пролунали вибухи після пуску російської ракети

Обстріли Харкова

Варто зауважити, що Харків є однією із пріоритетних цілей російських атак. Окупанти регулярно влучають ракетами та авіабомбами по об'єктах цивільної інфраструктури.

Зокрема, 30 жовтня росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові. Внаслідок цього будівля була сильно пошкоджена.

В результаті атаки було відомо про трьох загиблих і десятки потерпілих мирних жителів.

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