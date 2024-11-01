У Харкові пролунали вибухи після пуску російської ракети

У Харкові сьогодні, 1 листопада, вдень місцеві мешканці почули вибухи. Військові фіксували запуск ракети окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram, мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Синєгубов написав, що у місті були вибухи, а також закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.
У свою чергу Терехов попередив, що можуть бути повторні пуски ракет.
До вибухів Повітряні сили писали про пуск лише однієї ракети у бік Харкова.
Варто зауважити, що Харків є однією із пріоритетних цілей російських атак. Окупанти регулярно влучають ракетами та авіабомбами по об'єктах цивільної інфраструктури.
Зокрема, 30 жовтня росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові. Внаслідок цього будівля була сильно пошкоджена.
В результаті атаки було відомо про трьох загиблих і десятки потерпілих мирних жителів.
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