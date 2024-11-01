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У Харкові пролунали вибухи після пуску російської ракети

Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Харкові сьогодні, 1 листопада, вдень місцеві мешканці почули вибухи. Військові фіксували запуск ракети окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram, мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Синєгубов написав, що у місті були вибухи, а також закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

У свою чергу Терехов попередив, що можуть бути повторні пуски ракет.

До вибухів Повітряні сили писали про пуск лише однієї ракети у бік Харкова.

Обстріли Харкова

Варто зауважити, що Харків є однією із пріоритетних цілей російських атак. Окупанти регулярно влучають ракетами та авіабомбами по об'єктах цивільної інфраструктури.

Зокрема, 30 жовтня росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові. Внаслідок цього будівля була сильно пошкоджена.

В результаті атаки було відомо про трьох загиблих і десятки потерпілих мирних жителів.

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ХарківВійна в УкраїніРакетний ударОбстріл Харкова