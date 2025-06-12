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В Харькове прогремели взрывы: город атакуют "Шахеды"

Четверг 12 июня 2025 01:45
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В Харькове прогремели взрывы: город атакуют "Шахеды" Фото: людей призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 12 июня в Харькове прогремели взрывы. Враг атакует город ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Харькове прогремел взрыв. Будьте осторожны! Город снова под атакой "Шахедов" - в воздухе еще есть беспилотники", - говорится в сообщении в 01:38.

В то же время эту же информацию подтвердил Синегубов, а также призвал людей быть в безопасных местах до отбоя тревоги.

Между тем местные каналы пишут, было слышно уже несколько взрывов.

Обновлено в 01:46

"Предварительно, под ударом был Шевченковский район. Последствия уточняются", - написал глава города.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:45 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и части Днепропетровской области.

В Харькове прогремели взрывы: город атакуют &quot;Шахеды&quot;

Обстрелы Харькова

Отметим, что россияне ежедневно атакуют Харьков дронами и не только. Прошлые сутки не стали исключением.

Так, в ночь на 11 июня россияне атаковали город сразу 15 "Шахедами". Под атакой оказались Основянский и Слободской районы.

В эфире телемарафона глава ОВА Синегубов сообщил, что россияне применяют новые тактики, чтобы уничтожать гражданские предприятия и жилой фонд.

"Харьков атаковали массированно около 15 "Шахедов". Всего их было 17, если учитывать область. Они фактически ударили за рекордные 1-2 минуты. Враг меняет тактику. Сначала он значительно увеличивает высоту "Шахедов". Они сначала двигаются (на высоте - ред.) 4-5 тысяч метров и перед самой целью начинают резкое снижение", - отметил Синегубов.

Он также уточнил, что прилеты были в 11 локациях. Три попадания - по жилым домам. В результате обстрела более 60 человек пострадали, и 4 погибли.

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