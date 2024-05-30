В Харькове прогремел взрыв, россияне бьют ракетами

Взрыв в Харькове прогремел в четверг, 30 мая. Российские войска наносят ракетные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Взрыв в Харькове прогремел около 13:40. В сети писали, что взрывы тоже слышали в пригороде.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что враг бьет ракетами. Он призвал жителей находиться в безопасных местах.

"Жители Харьковского и Чугуевского районов будьте осторожны", - предупредил Синегубов.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 12:53. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:50

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