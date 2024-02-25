В Харькове раздались взрывы
В Харькове вечером 25 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Жители города слышали минимум три взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил обстрел города.
"В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!", - сообщил городской голова на канале Telegram.
Полиция Харьковской области также сообщила о взрывах в городе и попросила не выкладывать фото и видео попаданий.
"Внимание! В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей", - сообщили в полиции.
Telegram-каналы российского Белгорода, находящегося рядом с Харьковом, сообщают об громких звуках в городе.
"Предварительно, громкие звуки связаны с работой ВС РФ", - сообщают на каналах.
В данный момент в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Обновлено 23:39: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительной информации, россияне ударили по Харькову ракетами "С-300".
"Оккупанты нанесли удары в Харьковском районе. Предварительно: армия РФ ударила ракетами С-300 с территории Белгорода. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Осмотр мест попаданий продолжается", - сообщил Синегубов.
Обстрелы россиянами Харьковской области
Ранее мы сообщали, что Россия 21 февраля сбросила авиабомбы на приграничные районы Харьковской области. В результате есть пострадавшие.
Также российские войска 20 февраля запустили дрон-камикадзе по гражданским в Купянском районе Харьковской области.
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