У Харкові пролунали вибухи

У Харкові ввечері 25 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Жителі міста чули щонайменше три вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив обстріл міста.

"У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні!", - повідомив міський голова на каналі Telegram.

Поліція Харківської області також повідомила про вибухи у місті та попросила не викладати фото та відео влучень.

"Увага! У Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про попадання ворожих снарядів, які постраждали повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте фото та відео влучень. Не допомагайте ворогові вбивати наших дорослих та дітей", - повідомили у поліції.

Telegram-канали російського Білгорода, що знаходиться поряд із Харковом, повідомляють про гучні звуки у місті.

"Попередньо гучні звуки пов'язані з роботою ЗС РФ", - повідомляють на каналах.

На цей час у Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Оновлено 23:39: голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що за попередньою інформацією, росіяни вдарили по Харкову ракетами "С-300".

"Окупанти завдали ударів у Харківському районі. Попередньо: армія рф вдарила ракетами С-300 з території Бєлгорода. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Огляд місць влучань триває", - повідомив Синєгубов.

Обстріли росіянами Харківської області

Раніше повідомляли, що Росія 21 лютого скинула авіабомби на прикордонні райони Харківської області. У результаті постраждали.

Також російські війська 20 лютого запустили дрон-камікадзе цивільними у Куп'янському районі Харківської області.