РФ запустила дрон-камикадзе по гражданским в Харьковской области. Есть погибшие и раненная

Днем вторника, 20 февраля, Российская Федерация нанесла удар по Харьковской области. В этот раз россияне запустили дрон-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

По его данным, около 16:50 в селе Петропавловка Купянского района россияне запустили дрон-камикадзе в гражданский автомобиль.

На тот момент в автомобиле находились три пассажира. 38-летний гражданский водитель и 50-летний гражданский мужчина погибли на месте. 48-летняя супруга последнего с ранениями доставлена в медицинское учреждение.

"Все трое – рабочие местной фермы. Возвращались по домам после работы", – написал Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

Следует отметить, что Харьков и область постоянно обстреливают вражеские войска. К тому же, продолжаются бои на Купянском направлении.

Напомним, 28 января спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, об этом свидетельствует количество уничтоженной техники врага.

В конце января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

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