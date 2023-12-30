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В Харькове раздались взрывы

Суббота 30 декабря 2023 19:06
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В Харькове раздались взрывы Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

В Харькове в субботу вечером, 30 декабря прогремели взрывы. Сейчас в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В городе прогремело по меньшей мере четыре взрыва.

В свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях

"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", - сообщил он в Telegram.

В Харькове из-за обстрелов временно прекращено движение метро.

Обновлено (19:20)

Метро в Харькове снова заработало.

Обновлено (19:30)

Глава Харьковской ОГА сообщил, что оккупанты нанесли более шести ударов по центральной части города Харьков.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы работают на местах попаданий", - заявил он.

Обновлено (19:20)

Метро в Харькове снова заработало.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 29 декабря

Ночью, 29 декабря, враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА.

Также во время атаки враг запустил десятки ракет. Террористы применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожила 114 целей.

Сегодня, 30 декабря, стало известно о том, что число погибших в результате ударов по Запорожье выросло до 9. Также в Днепре из-за российских террористических ударов погибли 6 человек.

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харков Война России против Украины
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