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У Харкові пролунали вибухи

Субота 30 грудня 2023 19:06
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У Харкові пролунали вибухи Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові у субботу ввечері, 30 грудня пролунали вибухи. Наразі в Харківській області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У місті пролунало щонайменше чотири вибухи.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів регіону перебувати в укриттях

"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів", - повідомив він в Telegram.

В Харкові через обстріли тимчасово припинено рух метро.

Ракетний обстріл України у ніч на 29 грудня

Вночі, 29 грудня, ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА.

Також під час атаки ворог запустив десятки ракет. Терористи застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона знищила 114 цілей.

Сьогодні, 30 грудня, стало відомо про те, що кількість загиблих внаслідок ударів по Запоріжжю зросла до 9. Також у Дніпрі через російські терористичні удари загинули 6 людей.

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харков Війна Росії проти України
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