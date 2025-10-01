В Харькове прогремели мощные взрывы: город под комбинированной атакой

В ночь на 1 октября в Харькове прогремела серия мощных взрывов. Военные фиксировали в направлении города скоростные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал Воздушных сил ВСУ.

Начиная с 01:57 стало известно, что существует угроза применения баллистики из Брянска. Кроме того, Воздушные силы зафиксировали движение авиабомбы на город.

"Враг ударил по Харькову КАБом - в городе прогремел взрыв", - подтвердил мэр в 01:59.

После этого в городе прозвучала еще серия взрывов, а Терехов написал, что Харьков под комбинированной атакой.

"Харьков находится под комбинированной атакой. Предварительно, по Киевскому району города нанесены удары КАБами. Кроме этого, зафиксированы пуски баллистических ракет по Харькову и ближайшему пригороду", - говорится в сообщении.

Обновлено в 02:25

Мэр Харькова сообщил, что предварительно, в результате удара КАБ по Киевскому району пострадали два человека.

В то же время Воздушные силы снова зафиксировали движение КАБ по Харькову, после чего прозвучала еще одна серия взрывов.

Также ряд местных каналов писали, что после предыдущих прилетов в некоторых районах города перебои с электричеством.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:14 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.