В Харькове прогремели мощные взрывы: город под комбинированной атакой
В ночь на 1 октября в Харькове прогремела серия мощных взрывов. Военные фиксировали в направлении города скоростные цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал Воздушных сил ВСУ.
Начиная с 01:57 стало известно, что существует угроза применения баллистики из Брянска. Кроме того, Воздушные силы зафиксировали движение авиабомбы на город.
"Враг ударил по Харькову КАБом - в городе прогремел взрыв", - подтвердил мэр в 01:59.
После этого в городе прозвучала еще серия взрывов, а Терехов написал, что Харьков под комбинированной атакой.
"Харьков находится под комбинированной атакой. Предварительно, по Киевскому району города нанесены удары КАБами. Кроме этого, зафиксированы пуски баллистических ракет по Харькову и ближайшему пригороду", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:25
Мэр Харькова сообщил, что предварительно, в результате удара КАБ по Киевскому району пострадали два человека.
В то же время Воздушные силы снова зафиксировали движение КАБ по Харькову, после чего прозвучала еще одна серия взрывов.
Также ряд местных каналов писали, что после предыдущих прилетов в некоторых районах города перебои с электричеством.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:14 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Обстрел Харькова
Напомним, что россияне регулярно обстреливают Харьков, применяя для атак дроны, ракеты и авиабомбы.
Например, вечером 26 сентября враг нанес удар дроном по торговому центру, из-за чего пострадало четверо человек.