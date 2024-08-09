Оккупанты нанесли удар по учебному заведению в Харькове

Российские войска ударили по Харькову в пятницу, 9 августа. Под вражескую атаку попало учебное заведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Взрывы в Харькове раздались в 15:25. Позже местные власти подтвердили, что оккупанты нанесли удары по городу. Терехов сначала сообщал, что удар был по близкому пригороду.

"Уточняем. Будьте осторожны и по возможности в укрытиях - враг может повторить пуски КАБов", - отмечал он.

Однако позже мэр заявил, что российские оккупанты обстреляли школу в Харькове.

"По уточненной информации, враг ударил по одному из заведений среднего образования в черте города. Информацию о пострадавших и разрушениях сейчас собираем", - заявил Терехов.

Обновлено в 16:14

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг ударил КАБом по Киевскому району, было повреждено здание одного из вузов.

По предварительной информации, в результате атаки один человек пострадал.