ua en ru
Пт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты нанесли удар по учебному заведению в Харькове

Харьков, Пятница 09 августа 2024 16:11
UA EN RU
Оккупанты нанесли удар по учебному заведению в Харькове Фото: оккупанты нанесли удар по школе в Харькове (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска ударили по Харькову в пятницу, 9 августа. Под вражескую атаку попало учебное заведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Взрывы в Харькове раздались в 15:25. Позже местные власти подтвердили, что оккупанты нанесли удары по городу. Терехов сначала сообщал, что удар был по близкому пригороду.

"Уточняем. Будьте осторожны и по возможности в укрытиях - враг может повторить пуски КАБов", - отмечал он.

Однако позже мэр заявил, что российские оккупанты обстреляли школу в Харькове.

"По уточненной информации, враг ударил по одному из заведений среднего образования в черте города. Информацию о пострадавших и разрушениях сейчас собираем", - заявил Терехов.

Обновлено в 16:14

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг ударил КАБом по Киевскому району, было повреждено здание одного из вузов.

По предварительной информации, в результате атаки один человек пострадал.

Ситуация в Харьковской области

На территории Харьковской области продолжаются боевые действия на двух направлениях фронта - Купянском и на севере области (Харьковский).

Россияне пошли в наступление на севере Харьковской области в мае 2024 года. Бои там до сих пор продолжаются, ВСУ не дают врагу продвигаться. Силы обороны сообщили, что в Волчанске враг осуществляет подготовку к штурмовым действиям. Отмечается, что оккупанты могут штурмовать в районе агрегатного завода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Курский прорыв. Чем важен "газовый вентиль" РФ в Судже и сгущаются ли тучи над АЭС
Курский прорыв. Чем важен "газовый вентиль" РФ в Судже и сгущаются ли тучи над АЭС
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев