Россия обстреляла Купянск и окрестности: под ударом оказался жилой квартал (фото)

Ночью 9 августа жилые кварталы Купянска и близлежащих населенных пунктов оказались под ударом врага. Есть информация о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Заметим, что Купянск часто находится под вражескими обстрелами. Ситуация осложнилась после неудачной попытки наступления ВС РФ на Харьковскую область весной этого года. Впрочем, Генштаб уверяет, что ВСУ контролируют ситуацию на Купянском направлении.

Напомним, что с вечера 8 августа российские оккупанты запустили ударные БПЛА по территории Украины. Ночью в некоторых областях звучала воздушная тревога. На утро в Воздушных силах ВСУ отчитались о сбитии всех 27 ударных дронов "Шахед", которые запустил враг.

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