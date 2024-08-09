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Россия обстреляла Купянск и окрестности: под ударом оказался жилой квартал (фото)

Купянск, Пятница 09 августа 2024 09:46
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Россия обстреляла Купянск и окрестности: под ударом оказался жилой квартал (фото) Фото: последствия обстрела Купянска ночью 9 августа (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Украина

Ночью 9 августа жилые кварталы Купянска и близлежащих населенных пунктов оказались под ударом врага. Есть информация о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По предварительным данным известно о 3 пострадавших.

ГСЧС сообщила о поврежденных многоэтажках, частных домовладениях и объектах торговли.

Отмечается, что спасатели работали под постоянными вражескими обстрелами.

Фото: последствия российской атаки ночью 9 августа в Купянске (ГСЧС Украины)

Заметим, что Купянск часто находится под вражескими обстрелами. Ситуация осложнилась после неудачной попытки наступления ВС РФ на Харьковскую область весной этого года. Впрочем, Генштаб уверяет, что ВСУ контролируют ситуацию на Купянском направлении.

Напомним, что с вечера 8 августа российские оккупанты запустили ударные БПЛА по территории Украины. Ночью в некоторых областях звучала воздушная тревога. На утро в Воздушных силах ВСУ отчитались о сбитии всех 27 ударных дронов "Шахед", которые запустил враг.

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