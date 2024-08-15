ua en ru
Чт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне сбросили авиабомбы на поселок вблизи Харькова: среди пострадавших ребенок (фото)

Золочев, Четверг 15 августа 2024 16:00
UA EN RU
Россияне сбросили авиабомбы на поселок вблизи Харькова: среди пострадавших ребенок (фото) Фото: россияне сбросили КАБы на Золочев в Харьковской области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска атаковали поселок Золочев Харьковской области. В результате вражеского удара пострадали шесть человек, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

Российские войска нанесли удары двумя управляемыми авиабомбами по поселку Золочев, расположенному примерно в 40 километрах от Харькова.

В результате атаки пострадали шесть человек, в том числе 12-летний ребенок. Осколочные и взрывные ранения получили две женщины. Их доставили в больницу. Незначительные травмы и острую реакцию на стресс получили еще одна женщина и двое мужчин.

"О 12-летнем парне решается вопрос о госпитализации", - подчеркивают в МВД.

Из-за российских обстрелов повреждены административные здания, детский сад, магазины, более 20 частных домов, гаражи, хозяйственные постройки. Кроме того, в результате удара произошел пожар.

Фото: россияне обстреляли Золочев в Харьковской области (t.me/mvs_ukraine)

Обстрел Украины 15 августа

Напомним, этой ночью российские захватчики нанесли комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили из авиации три управляемых ракеты Х-59, а также 29 ударных дронов.

Силы ПВО работали в восьми областях Украины и уничтожили все "Шахеды". По последним данным, в результате ночной атаки попаданий не было.

Кроме того, сегодня в Павлограде Днепропетровской области раздался мощный взрыв. Местные СМИ отмечали, что это произошло до объявления воздушной тревоги, а в сети публиковали кадры с дымом.

Как сообщила Днепропетровская ОВА, в Павлограде вспыхнул пожар после взрыва. Пострадал 21-летний парень, его госпитализировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Харьков Война в Украине Война России против Украины
NEWS
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
DAILY
Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций