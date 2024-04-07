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Россия сбросила авиабомбу на многоэтажку в Купянске, есть жертва (фото)

Купянск, Воскресенье 07 апреля 2024 10:21
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Россия сбросила авиабомбу на многоэтажку в Купянске, есть жертва (фото) Фото: Россия сбросила авиабомбу на многоэтажку в Купянске (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия сбросила авиабомбу на многоэтажку в Купянске Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Ночью 7 апреля российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район. В результате удара был разрушен четырехэтажный жилой дом.

По данным спасателей, под завалами в квартире на четвертом этаже многоэтажки погибла женщина.

На месте трагедии работали два отделения ГСЧС и 10 спасателей, а также кран местного коммунального предприятия. Около 3:30 аварийно-спасательные работы были завершены.

Ночная атака

Этой ночью Россия выпустила по Украине управляемую авиационную ракету Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 17 "Шахедов". Силы противовоздушной обороны сбили все 17 дронов.

Однако были попадания в Одессе, Харькове и Запорожье. В результате атаки есть пострадавшие и разрушения.

Что известно о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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ГСЧС Купянск Харьков Война в Украине
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