В Харькове предупредили о нововведениях в метро: о чем речь

Напомним, 16 марта 2022 года президент Владимир Зеленский издал указ №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Им было начато проведение ежедневно в 9 часов утра общенациональной минуты молчания во всех средствах массовой информации (независимо от формы собственности).

Цель такого мероприятия - чествование светлой памяти, гражданской отваги и самоотверженности, силы духа, стойкости и героического подвига воинов, павших при выполнении боевых задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Позже к ежедневной минуте молчания в Украине предлагали добавить важную молитву.

В конце января 2025 года стало известно, что в Киеве разработали рекомендации по проведению минуты молчания. Они предусматривают, в частности, меры по информированию населения в общественном транспорте столицы.

Впоследствии Киевсовет утвердил перечень мероприятий по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания. Кроме того, в КГГА объяснили, будет ли останавливаться столичный транспорт.

Между тем во Львовской области решили каждое утро ненадолго останавливать движение транспорта.

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