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Россияне ударили по частному сектору Харькова, есть разрушения

Вторник 23 апреля 2024 14:10
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Россияне ударили по частному сектору Харькова, есть разрушения Фото: в Харькове во время тревоги раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы. Гражданских призывали быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове были слышны взрывы. Уже несколько. Будьте осторожны", - написал городской голова.

Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области с 12:31 по 13:59. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, а также угрозу применения авиационных средств поражения.

Сейчас другие подробности ситуации не уточняются.

Удар по частному сектору

Враг ударил по частному сектору Салтовского района Харькова. В результате попадания повреждены забор, окна, дом и авто. Сейчас профильные службы продолжают осмотр.

Как отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пока пострадавших нет.

Ситуация в Харьковской области

В последнее время враг усилил удар по территории региона. Вчера, 22 апреля, россияне попали по телебашне Харькова управляемой авиационной ракетой Х-59. Как рассказал глава Харьковской областной военной прокуратуры Олег Синегубов, в административном центре региона, а также ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания. В частности, полное восстановление телебашни во время войны вероятно будет невозможным.

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