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Россияне в пятый раз за день ударили по Харькову

Харьков, Среда 24 июля 2024 14:30
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Россияне в пятый раз за день ударили по Харькову Иллюстративное фото: россияне снова ударили по Харькову (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Харькове снова раздались в среду, 24 июля. Российские оккупанты в очередной раз ударили по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синеубова в Telegram.

"Взрыв в Харькове! Есть угроза повторных ударов", - написал Синегубов.

Городской голова подтвердил удар по Харькову. По его словам, россияне снова атаковали промышленную зону.

"Пятый "прилет" по городу за сегодня и снова по промышленной зоне. Насчет пострадавших и разрушений идет уточнение", - сообщил Терехов.

Обновлено в 14:32

Олег Синегубов уточнил, что удар был по Холодногорскому району Харькова. Информации о пострадавших не было.

Обновлено в 15:00

По данным ОВА, в Харькове в результате обстрела пострадали шесть человек.

Обстрелы Харькова 24 июля

В ночь на 24 июля российские войска обстреляли Харьков. В городе было зафиксировано несколько "прилетов". Удар был по промышленной зоне и частному сектору.

Позже местные власти сообщили, что россияне атаковали в Харькове офис гуманитарной организации, занимающейся разминированием. Оккупанты применили баллистическую ракету.

Сегодня днем россияне повторно атаковали город. Удар был по инфраструктурному объекту, в результате чего возник пожар.

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