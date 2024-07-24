Россияне в пятый раз за день ударили по Харькову
Взрывы в Харькове снова раздались в среду, 24 июля. Российские оккупанты в очередной раз ударили по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синеубова в Telegram.
"Взрыв в Харькове! Есть угроза повторных ударов", - написал Синегубов.
Городской голова подтвердил удар по Харькову. По его словам, россияне снова атаковали промышленную зону.
"Пятый "прилет" по городу за сегодня и снова по промышленной зоне. Насчет пострадавших и разрушений идет уточнение", - сообщил Терехов.
Обновлено в 14:32
Олег Синегубов уточнил, что удар был по Холодногорскому району Харькова. Информации о пострадавших не было.
Обновлено в 15:00
По данным ОВА, в Харькове в результате обстрела пострадали шесть человек.
Обстрелы Харькова 24 июля
В ночь на 24 июля российские войска обстреляли Харьков. В городе было зафиксировано несколько "прилетов". Удар был по промышленной зоне и частному сектору.
Позже местные власти сообщили, что россияне атаковали в Харькове офис гуманитарной организации, занимающейся разминированием. Оккупанты применили баллистическую ракету.
Сегодня днем россияне повторно атаковали город. Удар был по инфраструктурному объекту, в результате чего возник пожар.
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