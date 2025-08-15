В Харькове общественный транспорт будет работать дольше: городской совет готовит новый график

Работу общественного транспорта продлят

"В связи с сокращением времени комендантского часа в Харькове работа городского пассажирского транспорта будет продлена для удобства харьковчан", - написал Терехов.

Также он отметил, что сейчас специалисты составляют новые графики, учитывая все технические моменты.

"Это большой объем работы, ведь нужно согласовать режим движения и поездов в метро, и наземного транспорта, который подвозит пассажиров к станциям", - добавил глава города.

Обновленную информацию о движении общественного транспорта в Харькове опубликуют на всех официальных ресурсах городского совета в ближайшее время.

Комендантский час в Харькове сократили

15 августа на заседании Совета обороны Харьковской области приняли решение сократить комендантский час в городе и регионе. Он будет начинаться на час позже и продлится с 00:00 до 05:00.

"Изменения вступят в силу в ночь с 16 на 17 августа. В то же время, решение не распространяется на громады области, где введен местный усиленный комендантский час в связи с ситуацией с безопасностью", - отметили в ОВА.

Добавим, что вопрос сокращения комендантского часа решили поднять из-за неоднократных обращений представителей бизнеса и ритейла.