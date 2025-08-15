В Харькове общественный транспорт будет работать дольше: городской совет готовит новый график

В Харькове в связи с сокращением комендантского часа продлят работу городского пассажирского транспорта. В ближайшее время обновленный график обнародуют на официальных ресурсах городского совета.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Харькова Игоря Терехова в Telegram.
"В связи с сокращением времени комендантского часа в Харькове работа городского пассажирского транспорта будет продлена для удобства харьковчан", - написал Терехов.
Также он отметил, что сейчас специалисты составляют новые графики, учитывая все технические моменты.
"Это большой объем работы, ведь нужно согласовать режим движения и поездов в метро, и наземного транспорта, который подвозит пассажиров к станциям", - добавил глава города.
Обновленную информацию о движении общественного транспорта в Харькове опубликуют на всех официальных ресурсах городского совета в ближайшее время.
15 августа на заседании Совета обороны Харьковской области приняли решение сократить комендантский час в городе и регионе. Он будет начинаться на час позже и продлится с 00:00 до 05:00.
"Изменения вступят в силу в ночь с 16 на 17 августа. В то же время, решение не распространяется на громады области, где введен местный усиленный комендантский час в связи с ситуацией с безопасностью", - отметили в ОВА.
Добавим, что вопрос сокращения комендантского часа решили поднять из-за неоднократных обращений представителей бизнеса и ритейла.
