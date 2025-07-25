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В Харькове дрон повредил башенный кран

Харьков, Пятница 25 июля 2025 23:41
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В Харькове дрон повредил башенный кран Фото: ударные дроны снова атаковали Харьков (facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерий Савицкий

В одном из районов Харькова российский ударный беспилотник попал в башенный кран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Примерно в 22:07 зафиксировано попадание вражеского БпЛА в башенный кран. Без пострадавших", - написал он.

Также Синегубов сообщил об ударе дрона в Салтовском районе. Предварительно, без пострадавших.

Дроновая атака на Харьков

Российские террористы начали атаковать город вечером 25 июля.

Первый удар был зафиксирован около 19:45, враг атаковал ударным беспилотником "Черника". Поврежден многоэтажный дом.

Около 21:00 россияне повторно атаковали Харьков дронами. Зафиксированы прилеты и повреждения в Киевском районе.

Кроме того, днем агрессор обстрелял управляемой авиабомбой туберкулезный диспансер. В результате удара ранения получили 17 человек, среди них есть ребенок.

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