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У Харкові дрон влучив у баштовий кран

Харків, П'ятниця 25 липня 2025 23:41
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У Харкові дрон влучив у баштовий кран Фото: ударні дрони знову атакували Харків (facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерій Савицький

В одному з районів Харкова російський ударний безпілотник влучив у баштовий кран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Приблизно о 22:07 зафіксовано влучання ворожого БпЛА в баштовий кран. Без постраждалих", - написав він.

Також Синєгубов повідомив про удар дрона у Салтівському районі. Попередньо, без постражалих.

Дронова атака на Харків

Російські терористи почали атакувати місто ввечері 25 липня.

Перший удар було зафіксовано близько 19:45, ворог атакував ударним безпілотником "Черніка". Пошкоджено багатоповерховий будинок.

Близько 21:00 росіяни повторно атакували Харків дронами. Зафіксовано прильоти і пошкодження у Київському районі.

Крім того, вдень агресор обстріляв керованою авіабомбою туберкульозний диспансер. Внаслідок удару поранень зазнали 17 людей, серед них є дитина.

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Харків Атака дронів
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