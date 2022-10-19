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В Харькове из-за постоянных обстрелов оккупантов потеряли жилье более 150 тысяч горожан, - Терехов

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Харьков, Среда 19 октября 2022 01:49
В Харькове из-за постоянных обстрелов оккупантов потеряли жилье более 150 тысяч горожан, - Терехов Фото: В Харькове из-за постоянных обстрелов оккупантов потеряли жилье более 150 тысяч горожан (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля Харьков испытал тотальные вражеские обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Игоря Терехова в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день более 150 тысяч человек потеряли крышу над головой. Многие из них временно выехали из города, кто на запад Украины или в другие области, кто-то за границу. Но многие харьковчане остались", - сказал мэр.

Терехов отметил, что поскольку город раньше считался студенческой столицей, там большое количество общежитий.

"Сегодня мы предоставляем эти общежития для расположения людей, которым нет, где жить, а также обеспечиваем их всем необходимым", - подчеркнул чиновник.

Мэр добавил, что, несмотря на постоянные попытки врага уничтожить обстрелами критическую инфраструктуру, Харьков полностью готов к началу отопительного сезона.

Напомним, 14 октября российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. В городе было зафиксировано по меньшей мере четыре "прилета".

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