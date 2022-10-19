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У Харкові через постійні обстріли окупантів втратили житло понад 150 тисяч містян, - Терехов

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Харків, Середа 19 жовтня 2022 01:49
У Харкові через постійні обстріли окупантів втратили житло понад 150 тисяч містян, - Терехов Фото: У Харкові через постійні обстріли окупантів втратили житло понад 150 тисяч містян (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Харків зазнав тотальних ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

"На сьогодні понад 150 тисяч людей втратили дах над головою. Багато з них тимчасово виїхали з міста, хто на захід України або в інші області, хтось за кордон. Але багато харків’ян залишилося", - сказав мер.

Терехов зазначив, що оскільки місто раніше вважалося студентською столицею, там велика кількість гуртожитків.

"Сьогодні ми надаємо ці гуртожитки для розташування людей, яким немає, де жити, а також забезпечуємо їх всім необхідним", - підкреслив посадовець.

Міський голова додав, що, незважаючи на постійні намагання ворога знищити обстрілами критичну інфраструктуру, Харків повністю готовий до початку опалювального сезону.

Нагадаємо, 14 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. У місті було зафіксовано щонайменше чотири "прильоти".

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