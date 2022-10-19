У Харкові через постійні обстріли окупантів втратили житло понад 150 тисяч містян, - Терехов

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

"На сьогодні понад 150 тисяч людей втратили дах над головою. Багато з них тимчасово виїхали з міста, хто на захід України або в інші області, хтось за кордон. Але багато харків’ян залишилося", - сказав мер.

Терехов зазначив, що оскільки місто раніше вважалося студентською столицею, там велика кількість гуртожитків.

"Сьогодні ми надаємо ці гуртожитки для розташування людей, яким немає, де жити, а також забезпечуємо їх всім необхідним", - підкреслив посадовець.

Міський голова додав, що, незважаючи на постійні намагання ворога знищити обстрілами критичну інфраструктуру, Харків повністю готовий до початку опалювального сезону.