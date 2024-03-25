В Харькове из-за обстрела досрочно отключают отопление: названа дата

Следует отметить, что по состоянию на 24 марта свет в Харькове после масштабной атаки РФ восстановили лишь 40% потребителей, а тепло - 60%. Водоснабжение вернули почти во все дома.

Массированные обстрелы Украины 22 марта и последствия в Харькове

Напомним, войска РФ утром 22 марта среди других украинских городов совершили массированную атаку по территории Харькова и области города.

Как рассказывал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, во время массированного обстрела в регионе было зафиксировано попадание 21 ракеты.

В результате обстрелов Харькова город был полностью обесточен. Также были проблемы с водоснабжением.



Позже в ОВА заявили, что в Харькове и области могут ввести отключение света по графику - временно для стабилизации ситуации.

Так, в городе были введены графики отключений света, а в первый день сообщалось об отсутствии интернета и связи во многих районах.

Также президент Владимир Зеленский отметил, что после массированной атаки РФ 22 марта самая сложная ситуация остается в Харькове. При этом в общинах других пострадавших регионов действуют аварийные графики отключений.

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