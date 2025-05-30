"Шахеды" против троллейбусов: Зеленский показал последствия удара по депо в Харькове
Российские оккупанты дронами ударили по троллейбусному депо в Харькове ночью 30 мая. Также были повреждены и обычные жилые дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
"Российские "Шахеды" против обычных троллейбусов. Это был удар по Харькову - не менее 8 "Шахедов" разбили троллейбусное депо и повредили еще и обычные многоквартирные дома рядом. Типичный российский удар по обычной жизни людей", - отметил президент.
Всего за ночь россияне применили против Украины 90 ударных беспилотников и две баллистические ракеты.
"Каждые сутки такие удары. Абсолютное большинство из них - по гражданской инфраструктуре и не имеют военного смысла", - добавил Зеленский.
Как отметил глава государства, российская стратегия заключается в том, чтобы разрушать жизнь, и она не откажется от этой стратегии без достаточного давления на нее. Зеленский призвал не торговаться с Россией, а давить на нее для окончания войны.
"Даже разговоры о паузах в давлении или ослабление в санкциях в Москве воспринимают как политический выигрыш и побуждают их к дальнейшим ударам и игнорированию дипломатии. Стоит быть решительными и сильными всем в мире - Соединенным Штатам, Европе и каждому, кто хочет мира. Не торговаться с агрессором, а заставлять его остановить убийства и восстановить безопасность", - подчеркнул он.
Ночной удар по Украине
Этой ночью оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине - выпустили 90 дронов и две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23. Силы ПВО обезвредили 56 дронов (26 - сбили, еще 30 - локально потеряны/подавлены РЭБ).
Ночью враг нанес удары по Харькову. Из-за российской атаки было уничтожено троллейбусное депо, а также повреждено более 30 многоквартирных домов.
Кроме того, россияне ударили по Измаилу Одесской области. Там вражеские беспилотники разрушили отделение "Новой почты".
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