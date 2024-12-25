Обстрел Харькова: РФ запустила 12 ракет, значительная часть города без отопления

Россия массированно атаковала Харьков, запустив по городу 12 ракет. Сейчас значительная часть города без отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Харьков сегодня утром пережил очередную массовую ракетную атаку по объектам энергетики. Враг запустил по городу 12 ракет, все они были нацелены по нашим котельным, по нашим ТЭЦ, по объектам электроэнергетики", - рассказал он.

Значительная часть города без отопления

В результате удара по объектам теплоэнергетики, значительная часть Харькова без отопления.

"В настоящее время пострадали четыре человека. Также утром Харьков атаковали несколько "Шахедов", пострадали частные жилые дома", - отметил мэр.

Введены аварийные отключения света

Кроме того, введены специальные графики отключения света в Харькове.

"Вскоре графики аварийных отключений должны появиться на сайте облэнерго. Впрочем, нам удалось обеспечить нормальную работу городского электротранспорта. Сейчас в Харькове открыты все пункты Незламности, которые обеспечены всем необходимым", - отметил Терехов.