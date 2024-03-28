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В Харькове были слышны взрывы

Харьков, Четверг 28 марта 2024 15:04
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В Харькове были слышны взрывы Фото: в Харькове раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове сегодня, 28 марта, были слышны взрывы. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

Звуки взрывов были слышны примерно в три часа дня.

Отмечается, что эти взрывы могли прозвучать за пределами самого Харькова.

"В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в публикации.

Причина данных взрывов пока неизвестна. Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ не фиксировали вражеские цели в направлении Харькова и области.

В Харькове были слышны взрывы

Почти одновременно с сообщением о взрывах, вероятно за пределами Харькова, воздушная тревога в регионе была отменена.

Обстрелы Харькова

Напомним, войска РФ в последнее время усилили обстрелы Украины. За последние несколько дней по нашей стране нанесли несколько массированных ударов. Под атакой неоднократно находился Харьков. В частности, 22 марта оккупанты нанесли по нему более 15 ударов. Главной целью врага стали энергетические объекты.

В результате ударов российских террористов весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. В первую очередь свет появился на объектах критической инфраструктуры.

Ранее вчера, 27 марта, в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за очередного российского обстрела - оккупанты ударили по жилым кварталам в Шевченковском районе города, для ударов применили два УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см). В результате атаки погиб человек, еще 19 местных жителей пострадали, среди них были дети.

Добавим, в ночь на 28 марта в Харькове снова прогремели взрывы из-за атаки с применением "Шахедов". Позже в мэрии сообщили, что под ударом находился Киевский район. Был разрушен ресторан, повреждены дома.

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Харьков Воздушная тревога Взрывы
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