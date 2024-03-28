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У Харкові було чути вибухи

Харків, Четвер 28 березня 2024 15:04
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У Харкові було чути вибухи Фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові сьогодні, 28 березня, було чути вибухи. В цей час в області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Звуки вибухів було чути приблизно о третій годині дня.

Зазначається, що ці вибухи могли пролунати за межами самого Харкова.

"У Харкові чутно вибухи, ймовірно, за межами міста", - йдеться в публікації.

Причина даних вибухів наразі невідома. Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ не фіксували ворожих цілей у напрямку Харкова та області.

У Харкові було чути вибухи

Майже одночасно з повідомленням про вибухи, вірогідно за межами Харкова, повітряна тривога в регіоні була скасована.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, війська РФ останнім часом посилили обстріли України. За останні кілька днів по нашій країні завдали кілька масованих ударів. Під атакою неодноразово знаходився Харків. Зокрема, 22 березня окупанти завдали по ньому понад 15 ударів. Головною ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.

Внаслідок ударів російських терористів все місто залишилося без світла. Електропостачання почали повертати у кілька етапів. Насамперед світло з'явилося на об'єктах критичної інфраструктури.

Раніше вчора, 27 березня, у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги через черговий російський обстріл - окупанти вдарили по житлових кварталах у Шевченківському районі міста, для ударів застосували два УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Внаслідок атаки загинула людина, ще 19 місцевих жителів постраждали, серед них були діти.

Додамо, у ніч проти 28 березня у Харкові знову пролунали вибухи через атаку із застосуванням "Шахедів". Пізніше в мерії повідомили, що під ударом був Київський район. Був зруйнований ресторан, пошкоджені будинки.

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Харків Повітряна тривога Вибухи
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