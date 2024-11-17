В Харькове были слышны взрывы, россияне запустили КАБ в сторону города

О взрывах, которые были слышны в Харькове, мэр города заявил в 03.04.

"В городе слышны взрывы - враг совершил запуск КАБ в сторону города", - написал он в своем Telegram

Кроме того, городской голова призвал жителей Харькова оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и быть осторожными.

Перед этим в Воздушных силах предупреждали о фиксации пусков росармией управляемых авиабомб в сторону Харьковской области.

Российские обстрелы Харькова

Отметим, российские террористы регулярно наносят по Харькову воздушные удары, в том числе с применением управляемых авиабомб, которые запускают самолеты РФ с территории страны-агрессора. Кроме того, враг бьет по городу ударными беспилотниками и гибридами ракеты и авиабомбы "Гром-Э1".

По словам мэра города Игоря Терехова, российские оккупанты при обстрелах Харькова пытаются попасть по гражданским объектам, в том числе также по историческим памятникам. Такие удары со стороны неприятеля являются целенаправленным террором.

Как сообщалось ранее, 13 ноября в Салтовском районе Харькова в многоквартирный жилой дом попал вражеский БПЛА. В результате атаки пострадали четыре человека. А за день до этого, 12 ноября, россияне атаковали Салтовский район Харькова ударным беспилотником "Молния"

Напомним также, в ночь на 9 ноября в Харькове раздался взрыв из-за вражеского авиадуара. Местные власти тогда предупредили о возможных повторных пусках КАБов. Позже стало известно, что был "прилет" ракето-бомбы "Гром-Э1" на пересечении двух районов города в дорожное покрытие, и была повреждена гражданская инфраструктура, в частности гипермаркет, гостиница и не только.

А в конце октября российские террористы нанесли удары КАБами по Харькову - враг попал по центральной части города в Шевченковском районе. Тогда в результате российской атаки было повреждено здание медицинского учреждения и админучреждения, в частности знаковое для Харькова здание Госпрома, которое является памятником национального значения. Пострадали 9 человек.