В Харькове раздался взрыв

Сегодня, 8 августа, в Харькове, во время воздушной тревоги, раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

О взрыве сообщает корреспондент издания. Украинские официальные лица пока не комментировали ситуацию.

Следует добавить, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще в 11:19.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 15:22 (alerts.in.ua)

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 11:19, во время объявления воздушной тревоги, сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Обстрел Украины в ночь на 8 августа

Российские террористы почти ежедневно атакуют территорию Украины ракетами, или ударными дронами. Как пример, в ночь на 8 августа, враг запустил:

2 баллистические ракеты "Искандер-М" по Харьковской области;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

4 ударных беспилотника Shahed.

Во время отражения атаки были уничтожены две Х-59 и 4 ударных БпЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.