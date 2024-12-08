В Харькове у входа в здание полиции сдетонировало неизвестное устройство

В Слободском районе Харькова около 17:00, 8 декабря, прозвучал взрыв. Он не был связан с боевыми действиями.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.

"Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Решается вопрос открытия уголовного производства", - резюмировали в полиции Харьковской области.

По предварительным данным установлено, что около центрального входа в административное здание территориального отдела полиции сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва поврежден фасад здания. Пострадавших к счастью нет.

Напомним, днем 26 ноября появилась волна сообщений о "минировании" зданий в ряде регионов Украины. Информация об этом поступила в десятки государственных учреждений, учебных заведений и больниц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.