В Харькове у входа в здание полиции сдетонировало неизвестное устройство
В Слободском районе Харькова около 17:00, 8 декабря, прозвучал взрыв. Он не был связан с боевыми действиями.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.
По предварительным данным установлено, что около центрального входа в административное здание территориального отдела полиции сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва поврежден фасад здания. Пострадавших к счастью нет.
Специалисты взрывотехнического управления полиции и работники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия.
"Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Решается вопрос открытия уголовного производства", - резюмировали в полиции Харьковской области.
Напомним, днем 26 ноября появилась волна сообщений о "минировании" зданий в ряде регионов Украины. Информация об этом поступила в десятки государственных учреждений, учебных заведений и больниц.
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