ua en ru
Вс, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Харькове у входа в здание полиции сдетонировало неизвестное устройство

Воскресенье 08 декабря 2024 23:09
UA EN RU
В Харькове у входа в здание полиции сдетонировало неизвестное устройство Фото: причастные устанавливаются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Слободском районе Харькова около 17:00, 8 декабря, прозвучал взрыв. Он не был связан с боевыми действиями.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.

По предварительным данным установлено, что около центрального входа в административное здание территориального отдела полиции сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва поврежден фасад здания. Пострадавших к счастью нет.

Специалисты взрывотехнического управления полиции и работники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия.

"Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Решается вопрос открытия уголовного производства", - резюмировали в полиции Харьковской области.

Напомним, днем 26 ноября появилась волна сообщений о "минировании" зданий в ряде регионов Украины. Информация об этом поступила в десятки государственных учреждений, учебных заведений и больниц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Взрыв Полицейские
NEWS
Не бумажка с несколькими подписями. Зеленский ответил, что нужно для завершения войны
Не бумажка с несколькими подписями. Зеленский ответил, что нужно для завершения войны
DAILY
Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие