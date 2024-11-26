Госучреждения, школы, больницы. По Украине волна массовых "минирований": что известно

Волна сообщений о "минировании" зданий в ряде регионов Украины начала распространяться днем ​​26 ноября. Информация об опасности поступила в десятки государственных учреждений, учебных заведений, больниц.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о массовых минированиях.

Волна "минирований" по всей Украине

Сегодня сообщения о минировании появились в большинстве регионов. По данным "Суспильне", речь идет об опасности для госучреждений, административных зданий, объектов здравоохранения, ТРЦ, по меньшей мере, в 13 областях. В настоящее время в ряде регионов полиция уже проверяет объекты.

Сумы

Сообщения о вероятном минировании городского совета и учреждений здравоохранения поступили в полицию Сум. Как сообщает "Суспильне", правоохранители проверяют 7 учреждений. Людей оттуда эвакуировали.

Киев

После получения сообщения о минировании днем ​​26 ноября прекратил работу Высший совет правосудия в столице. Работников и посетителей эвакуировали.

Скриншот facebook.com/highcouncilofjustice

В местных Telegram-каналах пишут о "минировании" киевских офисов Госстата и энергокомпании Yasno. Также сообщалось, что из-за угрозы были эвакуированы учебные заведения: Университет "КРОК", гимназию "Диалог", школу №295 и другие.

Кроме того, в сети распространилась информация, что письма с сообщениями о минировании посылал мужчина, назвавший себя участником боевых действий.

Он заявил, что заложил взрывчатку более чем в 20 объектах в Киеве, среди которых посольство Румынии, несколько ТРЦ, в частности, "Столица", Magellan, школа №220, клиническая больница №4, а также ряд админзданий и гостиниц. При этом злоумышленник допустил ошибки в некоторых адресах.

Запорожье

По состоянию на 16:00 в полицию поступило 27 сообщений о минировании объектов гражданской и критической инфраструктуры в большинстве районов Запорожья.

Ранее также сообщалось о "минировании" здания городской администрации, но после проверки взрывотехниками эта информация не подтвердилась. Проверки других сообщений продолжаются, сообщили в облуправлении Нацполиции.

Ивано-Франковск

В Telegram-каналах Ивано-Франковска сегодня распространялась информация о "минировании" ряда учебных заведений и ресторанов. Это подтвердил руководитель сектора коммуникации полиции в области Андрей Яцкив местному изданию "Информатор Ивано-Франковск".

"Информация о минировании поступает нам сегодня с 11 часов до 15. На место направляют взрывотехников. Полицейские выезжают на место и проверяют информацию", - заявил Яцкив.

Кропивницкий

Анонимное сообщение о минировании в центре города поступило днем ​​26 ноября. Речь шла о здании по улице Большой Перспективной, где расположен Ленинский суд. В Нацполиции области заявили, что после отработки вызова факт минирования не подтвердился.

Лозовая

В городе Лозовая Харьковской области 26 ноября появилась информация о минировании здания городского совета. Сообщение поступило на электронную почту Лозовского горсовета. К проверке привлечены все необходимые службы.

Измаил

На электронную почту детской поликлиники в Измаиле сегодня поступило сообщение о минировании. Такое же уведомление получила администрация лицея №11. Специалисты проверяют помещение и эвакуируют людей.

При подготовке использовались: публикации "Суспильне", местных изданий и Telegram-каналов, сообщение пресс-службы ВСП.