У Харкові біля входу в будівлю поліції здетонував невідомий пристрій

У Слобідському району Харкова близько 17:00, 8 грудня, пролунав вибух. Він не був пов'язаний із бойовими діями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Харківської області.

"Встановлюються особи, причетні до злочину. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - резюмували у поліції Харківської області.

За попередніми даними встановлено, що поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції здетонував невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждали на щастя немає.

Нагадаємо, вдень 26 листопада з'явилася хвиля повідомлень про "мінування" будівель у низці регіонів України. Інформація про це надійшла в десятки державних установ, навчальних закладів і лікарень.

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