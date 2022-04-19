Жителів Київського району Харкова просять бути в укриттях: є велика загроза обстрілів

У Київському районі Харкова існує велика загроза обстрілів російськими військами. Мешканців просять не виходити на вулицю і залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.

"Увага, жителі Київського району міста Харкова! За даними Харківської ОВА, 19 квітня існує велика небезпека ворожих обстрілів. Будь ласка, знаходьтеся в укриттях та без нагальної потреби не виходьте на вулицю. Бережіть своє життя та життя близьких!" - закликають в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють обстріли Харкова, в основному ведучи вогонь по житлових районах. В результаті вчорашніх ударів загинули три людини, ще 15 отримали поранення.

Додамо, в Харкові внаслідок обстрілу середмістя загинуло 5 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.