Кернес хоче відкрити метро у Харкові з 12 травня

Фото: Геннадій Кернес (УНІАН)

За його словами, уряд діє нерозумно щодо критичної інфраструктури міст

Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив про намір відновити роботу метро у місті з 12 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За його словами, метро не є розсадником коронавірусу. При цьому він заявив, що у вагони планують пускати обмежену кількість людей.

"12 травня ми хочемо запускати метро у Харкові. Ні в одній країні світу не закрили метро. Навіть в Італії та Іспанії працювало метро. У Кабміні цього не розуміють. Вони вважають, що це розсадник коронавірусу. Але це не так, тому що в підземці працюють потужні витяжки. Ми готові пускати в вагони лімітовану кількість людей, щоб не було товкучки. До того ж, це зручний вид транспорту і найдоступніший. Метро має їздити. У всьому іншому будемо синхронізуватися з наказами уряду", - повідомив Кернес у коментарі журналістам.

Він також додав, що уряд "діє нерозумно щодо критичної інфраструктури міст". За словами мера Харкова, він хоче добитися розмови з центральною владою з приводу громадського транспорту, але не може додзвонитися голові уряду Денису Шмигалю.

"Це величезний інфраструктурний об'єкт (метро, - ред.), який не можна зупиняти, потяги повинні їздити, інакше вони простоюють і іржавіють", - резюмував Кернес.

Зазначимо, метро в Харкові не працює з 17 березня через карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, за даними джерела РБК-Україна в Офісі президента, метрополітени відкриють лише в кінці червня, а то і в липні. До тих пір питання підвезення працівників у відкриті кафе, перукарні та магазини приватний бізнес повинен буде вирішувати своїми силами.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що терміни відкриття метрополітенів і парків у містах країни залежить від того, як українці будуть дотримуватися карантинних обмежень.