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У Харкові повідомили про замінування сервісного центру МВС

Автор: Анастасия Рокитна, Андрій Козловський

У поліцію повідомили про замінування двох адміністративних будівель у Харкові по вулиці Шевченка. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

На місце прибули поліцейські та вибухотехніки.

"Зараз за вказаними адресами працюють поліцейські підрозділи, здійснюється огляд приміщень та прилеглої території, а також проводиться евакуація громадян", - йдеться у повідомленні.

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Харківське видання Newsroom зазначає, що однією з будівель є сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, 16 листопада у Києві замінували будівлю Київської міської державної адміністрації (КМДА). Тоді евакуювали 1350 осіб.

Крім того, 13 листопада правоохоронці перевіряли інформацію про мінування Верховної ради. Повідомлення про мінування, яке надійшло з анонімного номеру, не підтвердилося.

Також РБК-Україна писало, що у перший тиждень листопада в Києві двічі мінували центральну станцію метро.

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