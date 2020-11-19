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В Харькове сообщили о заминировании сервисного центра МВД

Автор: Анастасия Рокитна, Андрей Козловский

В полицию сообщили о минировании двух административных зданий в Харькове по улице Шевченко. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На место прибыли полицейские и взрывотехники.

"Сейчас по указанным адресам работают полицейские подразделения, осуществляется осмотр помещений и прилегающей территории, а также проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении.

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Харьковское издание Newsroom отмечает, что одним из зданий является сервисный центр Министерства внутренних дел.

Напомним, 16 ноября в Киеве заминировали здание Киевской городской государственной администрации (КГГА). Тогда эвакуировали 1350 человек.

Кроме того, 13 ноября правоохранители проверяли информацию о минировании Верховной рады. Сообщение о минировании, которое поступило с анонимного номера, не подтвердилось.

Также РБК-Украина писало, что в первую неделю ноября в Киеве дважды минировали центральную станцию метро.

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