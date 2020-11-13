ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Верховну раду замінували, проводиться перевірка

Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 10:31
Верховну раду замінували, проводиться перевірка
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні, 13 листопада, надійшло повідомлення про замінування Верховної Ради. Зараз на місці проводиться перевірка.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Києва.

Правоохоронці зазначили, що повідомлення про замінування надійшло в поліцію о 9:20.

"Зараз на місці працюю служби. Інформація ще перевіряється", - повідомили в поліції.

Про те, чи проводилася евакуація з будівлі Верховної Ради, в поліції поки не змогли відповісти.

Нагадаємо, минулого тижня в Києві двічі "мінували" центральну станцію метро "Хрещатик". В обох випадках за результатами перевірки вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Також РБК-Україна писало, що Верховна рада планує посилити покарання за неправдиве мінування. Нардепи прийняли за основу відповідний законопроект №3911, яким передбачена можливість конфіскації майна.

Також повідомлялося, що на початку жовтня правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про замінування всіх електростанцій України. Він вимагав передати йому один мільярд доларів за вказаною адресою.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події КиївмінуванняВерховна Рада

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся