Верховну раду замінували, проводиться перевірка

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Сьогодні, 13 листопада, надійшло повідомлення про замінування Верховної Ради. Зараз на місці проводиться перевірка.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Києва.

Правоохоронці зазначили, що повідомлення про замінування надійшло в поліцію о 9:20.

"Зараз на місці працюю служби. Інформація ще перевіряється", - повідомили в поліції.

Про те, чи проводилася евакуація з будівлі Верховної Ради, в поліції поки не змогли відповісти.

Нагадаємо, минулого тижня в Києві двічі "мінували" центральну станцію метро "Хрещатик". В обох випадках за результатами перевірки вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Також РБК-Україна писало, що Верховна рада планує посилити покарання за неправдиве мінування. Нардепи прийняли за основу відповідний законопроект №3911, яким передбачена можливість конфіскації майна.

Також повідомлялося, що на початку жовтня правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про замінування всіх електростанцій України. Він вимагав передати йому один мільярд доларів за вказаною адресою.