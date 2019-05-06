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У Харкові повідомили про замінування 7 готелей

Новини » Надзвичайні події    06.05.2019 - 10:24
У Харкові повідомили про замінування 7 готелей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція перевіряє інформацію

У Харкові невідомі повідомили про замінування сімох готелей, відбувається евакуація людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Харкова.

Зокрема, повідомлення про закладення вибухівки в об’єктах на вулиці Шевченка, Нестерова, Копилівській, Сумській, Люсінській, проспекті  Гагаріна та Московському надійшло до поліції 6 травня о 09:07.

"На даний час проводиться огляд приміщень та прилеглої території", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, минулого місяця у Харкові чотири дні поспіль надходили повідомлення про мінування будівель. Поліція перевірила повідомлення про мінування 5 об’єктів у Харкові 22 квітня. "Мінували" вокзал, завод, дві школи та ресторан. Зазначається, що правоохоронці не знайшли вибухівки.

Також РБК-Україна писало, що за добу 21 квітня у день виборів в Україні до підрозділів Національної поліції надійшло 47 неправдивих повідомлень про замінування -15 таких повідомлень зареєстровано в місті Харків. 

Раніше повідомлялося, що 21 квітня у період від 13:20 до 17:30 до поліції надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування об’єктів у Львові.

У Харкові перевіряють інформацію про замінування аеропорту та залізничного вокзалу У Харкові "мінували" чотири готелі
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