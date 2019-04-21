ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львові поліція перевірила п'ять повідомлень про мінування

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 19:28
У Львові поліція перевірила п'ять повідомлень про мінування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі повідомлення виявилися неправдивими

Сьогодні, 21 квітня, у період від 13.20 до 17.30 до поліції надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування об’єктів у Львові. Про це повідомляється у прес-службі поліції Львівської області

Так, надійшли повідомлення про замінування двох торгівельно-розважальних центрів, вокзалу та двічі - Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

За вказаними адресами працювали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи патрульні поліцейські та працівники інших служб. Правоохоронці обстежували будівлі та прилеглі території - вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Загалом було евакуйовано більше десяти тисяч осіб. 

Наразі поліцейські встановлюють особи анонімів, котрі надали неправдиві повідомлення про замінування, вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.

Фото: перевірка "мінувань" (lv.npu.gov.ua)

РБК-Україна писало, що у сьогодні Харкові невідомі повідомили про мінування чотирьох готелів Ovis Hotel на проспекті Гагаріна, Park Hotel на Шевченка, "Світ" на проспекті Науки і "Меркурій" на Харківських дивізій. Крім того, близько 13:00 правоохоронці у Харкові отримали інформацію про можливе закладення вибухівки у міжнародному аеропорту, двох торгових центрах, а також бізнес-готелю на проспекті Незалежності.

Раніше повідомлялося, що протягом дня виборів в Україні 21 квітня, надійшло понад 10 повідомлень про мінування об'єктів у трьох областях.

На Донеччині "замінували" виборчу дільницю У Нікополі п'яний чоловік "замінував" виборчу дільницю
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Львівмінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся