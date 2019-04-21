У Львові поліція перевірила п'ять повідомлень про мінування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі повідомлення виявилися неправдивими

Сьогодні, 21 квітня, у період від 13.20 до 17.30 до поліції надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування об’єктів у Львові. Про це повідомляється у прес-службі поліції Львівської області.

Так, надійшли повідомлення про замінування двох торгівельно-розважальних центрів, вокзалу та двічі - Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

За вказаними адресами працювали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи патрульні поліцейські та працівники інших служб. Правоохоронці обстежували будівлі та прилеглі території - вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Загалом було евакуйовано більше десяти тисяч осіб.

Наразі поліцейські встановлюють особи анонімів, котрі надали неправдиві повідомлення про замінування, вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.

Фото: перевірка "мінувань" (lv.npu.gov.ua)

РБК-Україна писало, що у сьогодні Харкові невідомі повідомили про мінування чотирьох готелів Ovis Hotel на проспекті Гагаріна, Park Hotel на Шевченка, "Світ" на проспекті Науки і "Меркурій" на Харківських дивізій. Крім того, близько 13:00 правоохоронці у Харкові отримали інформацію про можливе закладення вибухівки у міжнародному аеропорту, двох торгових центрах, а також бізнес-готелю на проспекті Незалежності.

Раніше повідомлялося, що протягом дня виборів в Україні 21 квітня, надійшло понад 10 повідомлень про мінування об'єктів у трьох областях.