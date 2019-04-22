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У Харкові поліція перевірила ще п'ять повідомлень про мінування

Новини » Суспільство    22.04.2019 - 16:03
У Харкові поліція перевірила ще п'ять повідомлень про мінування
Ілюстративне фото (hk.npu.gov.ua)

Всього було евакуйовано понад 1,5 тис. людей

Поліція перевірила повідомлення про замінування 5 об’єктів у Харкові 22 квітня. Про це повідомляє прес-служба відділу комунікацїі Харківської області. 

На території Харківського тракторного заводу на проспекті Московському було оглянуто 4300 кв. метрів площі будівлі та 11600 кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 300 громадян.

На території Південного залізничного вокзалу правоохоронці оглянули 2500 кв. метрів площі будівлі та 3200 тисяч кв. метрів прилеглої території, евакуювали 1200 громадян.

У ресторані на вулиці Кромській оглянуто 5 тисяч кв. метрів площі будівлі та 15000 кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 15 громадян.

У школі на вулиці Плеханівська оглянуто 4 тисяч кв. метрів площі будівлі та 1000 кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 3 людини.

У школі на вулиці Середньоуральській оглянуто 3600 тисяч кв. метрів площі будівлі та 9800 кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 6 громадян.

В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних  речовин правоохоронці не виявили. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Харкові повідомили про мінування двох заводів та ресторану.

РБК-Україна писало, що за минулу добу у день виборів в Україні до підрозділів Національної поліції надійшло 47 неправдивих повідомлень про замінування

Із цих повідомлень 15 надійшло у Харкові. Зокрема, вчора мінували аеропорт, два ТРЦ, дев'ять готелів та три супермаркети. Там загалом було евакуйовано 7600 громадян.

 

У день виборів поліція отримала майже 50 повідомлень про мінування За добу в Україні надійшло 18 повідомлень про мінування
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