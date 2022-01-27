У Харкові школи можуть перевести на "дистанційку": коли приймуть рішення

У Харкові учнів 5-11 класів можуть перевести на дистанційну форму навчання. Сьогодні регіональна комісія ТЕБ та НС вирішить це питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головну санітарну лікарку регіону Любов Махоту, яку цитує "Суспільне".

"Сьогодні збирається засідання комісії ТЕБ та НС по області, буде вирішуватися питання щодо переведення на дистанційне навчання 5-11 класів шкіл", - сказала Махота.

За її словами, молодь до 30 і діти становлять 26% серед захворілих, а якщо взяти дітей до 17 років, то за останні десять днів захворюваність збільшилась з 5% до 11,8% за рахунок дітей шкільного віку.

"Йде підйом хвилі. Ми бачимо по рівню захворюваності на 100 тисяч населення. Якщо 1 січня ми мали 92 на 100 тисяч, на сьогодні ми маємо 506 на 100 тисяч населення", - зазначила Махота.

Однак, при цьому вона зазначила, що перебіг хвороби новим штамом "Омікрон" зазвичай спостерігається у легкій формі.

"Наприклад, вчора за добу ми мали чотири летальні випадки і протягом всього місяця, близько 16 - найбільша цифра. Якщо повернутися до минулих місяців, то ми мали і 45, і 57 випадків на добу", - додала головна санлікарка регіону.

Нагадаємо, вчора Міністерство освіти і науки рекомендувало відправити учнів 5-11 класів на три тижні на дистанційне навчання через ситуацію з коронавірусом.

Детальніше про те, які регіони вже ухвалили відповідне рішення в матеріалі РБК-Україна.