Школи України йдуть в онлайн: які області відправляють учнів на дистанційку

Міністерство освіти і науки рекомендує відправити учнів 5-11 класів на три тижні на дистанційне навчання через ситуацію з коронавірусом . У деяких областях школи вже працюють віддалено, а в частині регіонів це питання планують розглянути найближчими днями.

Про те, які області вже перевели школи на дистанційку, а де тільки планують - нижче в матеріалі РБК-Україна .

Київ

У коментарі РБК-Україна глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан повідомив, що рішення про переведення столичних шкіл на дистанційне навчання приймуть найближчим часом. За його словами, рішення прийме міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в залежності від введених протиепідеміологічних заходів.

На питання про те, коли Київ може перейти в "червону" зону адаптивного карантину Рубан сказав, що поки не може сказати точно і навіть спрогнозувати.

Одеса

Директор Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олени Буйневич повідомила про можливість переведення шкіл на дистанційну форму навчання з 27 січня. Це питання розгляне міська комісія ТЕБ. Відправити на дистанційку планується учнів 1-11 класів.

Зазначимо, раніше частину одеських шкіл вже перевели на "дистанціонку" через ситуацію з коронавірусом.

Херсонська область

У Херсонській області учнів старших та молодших класів переводять на дистанційне навчання з 27 січня. Відповідне рішення прийняла регіональна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).

Луцьк

У Луцьку учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання відсьогодні, 26 січня. При цьому учні початкової школи та навчально-реабілітаційного центру (1-10 класи) продовжать навчатися в очному режимі. Робота закладів дошкільної освіти не зміниться.

Закарпатська область

У Закарпатській області 24 січня регіональна комісія з питань ТЕБ та НС рекомендувала перевести школи на дистанційне навчання.

Львів

Комісія ТЕБ і НС у Львівській області 25 січня оголосила про посилення карантину в регіоні через спалах коронавірусу. Йшлося, в тому числі про переведення всіх освітніх установ, за виключення дитсадків, на дистанційну форму навчання.