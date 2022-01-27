В Харькове школы могут перевести на "дистанционку": когда примут решение

В Харькове учеников 5-11 классов могут перевести на дистанционную форму обучения. Сегодня региональная комиссия ТЭБ и ЧС решит этот вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача региона Любовь Махоту, которую цитирует "Суспильне".

"Сегодня собирается заседание комиссии ТЭБ и ЧС по области, будет решаться вопрос о переводе на дистанционное обучение 5-11 классов школ", - сказала Махота.

По ее словам, молодежь до 30 и дети составляют 26% среди заболевших, а если взять детей до 17 лет, то за последние десять дней заболеваемость увеличилась с 5% до 11,8% за счет детей школьного возраста.

"Идет подъем волны. Мы видим по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения. Если 1 января мы имели 92 на 100 тысяч, на сегодня мы имеем 506 на 100 тысяч населения", - сказала Махота.

Однако, при этом она отметила, что течение болезни новым штаммом "Омикрон" обычно наблюдается в легкой форме.

"Например, вчера за сутки мы имели четыре летальных случая и в течение всего месяца, около 16 - самая большая цифра. Если вернуться к минувших месяцев, то мы имели и 45 и 57 случаев в сутки", - добавила главная санврач региона.

Напомним, вчера Министерство образования и науки рекомендовало отправить учеников 5-11 классов на три недели на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

Подробнее о том, какие регионы уже приняли соответствующее решение в материале РБК-Украина.