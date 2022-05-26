Російські війська обстріляли Харків: 4 загиблих
Фото: російські війська завдали удару по Харкову (t.me)
Російські військові обстріляли Харків у четвер, 26 травня. Мінімум 4 загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється", - написав він.
За його словами, зараз необхідно залишатися в укриттях.
Як повідомлялося, за минулу добу в Харкові зафіксовано обстріл у районі П'ятихаток.
Також у Холодногірському районі Харкова невідомий обстріляв мікроавтобус. Загинуло двоє людей.
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