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Обстріл центру Харкова: кількість жертв зростає

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Харків, Четвер 26 травня 2022 16:07
Обстріл центру Харкова: кількість жертв зростає Фото: обстріл центру Харкова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Число загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу Харкова у четвер, 26 травня, збільшилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови облради Наталії Попової.

"На цю хвилину: 10 поранених (серед поранених - 1 дитина), 5 людей загинули в час сьогоднішнього обстрілу росіянами центру Харкова", - написала вона.

Мер Харкова Ігор Терехов закликав харків'ян і надалі залишатися у укриттях.

"Я закликаю вас перебувати у безпечних місцях - підвалах, притулках та на станціях метрополітену. Ми не будемо зупиняти рух поїздів у метро, але виділимо спеціальні сектори, де ви зможете розміститися та перечекати бомбардування", - сказав він.

Як повідомлялося, за минулу добу в Харкові зафіксовано обстріл у районі П'ятихаток.

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