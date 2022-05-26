ru ua
Чт, 26 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Йдуть запеклі бої. Російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ

Новость на русском →
Харків, Четвер 26 травня 2022 12:15
Йдуть запеклі бої. Російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ Фото: російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові ведуть інтенсивні бої з російськими окупантами в Харківській області. Найгарячіше зраз - на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської області Олега Синєгубова.

"Росіяни намагаються там покращити тактичне положення в районі міста Ізюм та відновити наступ на Слов’янськ", - каже він, додаючи, що ЗСУ утримують зайняті рубежі та не дають ворогу здійсните задумане.

За словами очільника регіону, Росія постійно обстрілює Харків та область.

"За минулу добу у Харкові зафіксований обстріл в районі П’ятихаток, постраждав 62-річний чоловік", - додав Синєгубов.

Крім того, за його словами, зазнала обстрілів Балаклія.

"10 людей, серед яких 9-річна дитина, поранені. Загинули 2 людей: чоловіки 64 та 82 років. Вивезти з Балаклії до Харкова вдалося тільки 9-річну дівчинку, вона у стабільно тяжкому стані. Інших пацієнтів госпіталізували до Куп’янської ЦРЛ", - пояснює голова області.

Також російські окупанти обстріляли Циркуни, горіли житлові будинки, 1 постраждалий. Також 1 постраждалий внаслідок обстрілу Чугуївського району.

"Зранку знову обстріляли Золочівську громаду та Слатине, Дергачівської громади - 2 поранених", - резюмує очільник.

Як повідомлялося, у Холодногірському районі Харкова невідомий обстріляв мікроавтобус. Загинуло двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
DAILY
Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України