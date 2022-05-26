Йдуть запеклі бої. Російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ
Українські військові ведуть інтенсивні бої з російськими окупантами в Харківській області. Найгарячіше зраз - на Ізюмському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської області Олега Синєгубова.
"Росіяни намагаються там покращити тактичне положення в районі міста Ізюм та відновити наступ на Слов’янськ", - каже він, додаючи, що ЗСУ утримують зайняті рубежі та не дають ворогу здійсните задумане.
За словами очільника регіону, Росія постійно обстрілює Харків та область.
"За минулу добу у Харкові зафіксований обстріл в районі П’ятихаток, постраждав 62-річний чоловік", - додав Синєгубов.
Крім того, за його словами, зазнала обстрілів Балаклія.
"10 людей, серед яких 9-річна дитина, поранені. Загинули 2 людей: чоловіки 64 та 82 років. Вивезти з Балаклії до Харкова вдалося тільки 9-річну дівчинку, вона у стабільно тяжкому стані. Інших пацієнтів госпіталізували до Куп’янської ЦРЛ", - пояснює голова області.
Також російські окупанти обстріляли Циркуни, горіли житлові будинки, 1 постраждалий. Також 1 постраждалий внаслідок обстрілу Чугуївського району.
"Зранку знову обстріляли Золочівську громаду та Слатине, Дергачівської громади - 2 поранених", - резюмує очільник.
Як повідомлялося, у Холодногірському районі Харкова невідомий обстріляв мікроавтобус. Загинуло двоє людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.