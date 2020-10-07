Вінниця почала опалювальний сезон для шкіл, дитсадків і лікарень

Фото: у Вінниці стартував опалювальний сезон (РБК-Україна)

З 5 жовтня у Вінниці розпочався опалювальний сезон. На сьогодні до тепла підключають тільки об'єкти соціальної сфери.

Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Вінницяміськтеплоенерго".

Повідомляється, що за рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради 5 жовтня розпочато опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. Для подачі тепла їх керівники повинні подати письмові заявки.

За станом на 6 жовтня надійшла заявка лише від Вінницького міського центру художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва "Барвінок".

"Загалом підприємство подає теплоносій на 105 установ соціальної сфери (дошкільні навчальні заклади - 51, загальноосвітні навчальні заклади - 38, установи охорони здоров'я - 14 установи додаткової освіти - 2)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна входить в опалювальний сезон з рекордними за 10 років запасами газу.

До цього уряд доручив не допустити зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську (Львівська область) через проблемні теплоелектроцентралі.