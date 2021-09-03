У Харкові в рамках відновлення інфраструктури "Металіста" повернули Spidercam

Так, під час Євро-2012 розробка австрійської компанії дозволяла вболівальникам як на стадіоні, так і перед телеекранами спостерігати за унікальними ракурсами трансляції футбольних матчів.

Останні 7 років Spidercam не задіяли і не займалися її технічним обслуговуванням.

Співробітники відродженого клубу знайшли камеру в підвалі в абсолютно неробочому стані.

Загальний обсяг інвестицій у відновлення конструкції склав близько 4 млн грн - роботи були повністю профінансовані президентом ФК "Металіст" Олександром Ярославським.

Щоб відновити камеру-павука, фахівцям з Австрії довелося виконати чималий обсяг завдань. Зокрема, австрійці повністю замінили троси управління камерою, ролики кріплень, замінили оптоволоконну мережу, провели техобслуговування всіх чотирьох двигунів і усунули ряд технічних неполадок, викликаних тривалою відсутністю використання.

Також фахівці натягнули нові троси над футбольним полем, провели калібрування, вирівнювання і настройку Spidercam.

5 вересня під час матчу "Металіст" - "ВПК-Агро" камера-павук покаже себе в дії.

Як зазначив комерційний директор КП ОСК "Металіст" Олександр Рогачевський, складнощів під час експлуатації камери виникнути не повинно, адже представники австрійської компанії провели навчання для українських фахівців по роботі з Spidercam.

"Футбольний клуб "Металіст"докладає всіх зусиль для того, щоб місто Харків став претендентом на проведення матчу за Суперкубок УЄФА, в якому зустрінуться переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи", - резюмували в клубі.